iPhone 13 ed iPhone 13 Mini in offerta su Amazon: sconti fino al 33%

Poco dopo aver segnalato l'interessante sconto sul laptop Acer da Mediaworld, ci spostiamo nuovamente da Amazon che propone in giornata odierna uno sconto molto interessante su iPhone 13 ed iPhone 13 Mini. I due dispositivi della lineup 2021 di Apple possono infatti essere acquistati a prezzi ridotti nelle varianti con 512Gb e 256Gb di storage.

Di seguito i due sconti:

Apple iPhone 13 mini (256GB) - (PRODUCT) RED : 749,90 Euro (959 Euro)

: 749,90 Euro (959 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - (PRODUCT) RED: 859,90 Euro (1.289 Euro)

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Mini, la consegna è garantita per venerdì 19 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 17 minuti dall'orario in cui stiamo scrivendo la news. Discorso diverso per iPhone 13 da 512Gb, per cui la consegna è garantita per lunedì 22 Maggio 2023.

Disponibile anche il pagamento rateale in cinque o dodici rate mensili Amazon, a tasso zero ed interessi zero. Possibile anche aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ direttamente dalla scheda prodotto, scegliendo l'opzione più congeniale a quelle che sono le proprie esigenze (è disponibile anche quella per furto e smarrimento).

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è disponibile alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.