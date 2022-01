iPhone 13, iPhone 13 Pro ed Apple Watch SE in sconto su Amazon per il weekend

Amazon in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti Apple. Protagonisti sono iPhone 13, iPhone 13 Pro ed Apple Watch SE, che possono essere portati a casa a prezzi molto interessanti.

Sconti Amazon su iPhone 13 ed Apple Watch SE

Di seguito la lista completa degli sconti:

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 825,53 Euro (939 Euro)

- Mezzanotte: 825,53 Euro (939 Euro) Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro: 924,50 Euro (1059 Euro)

- Azzurro: 924,50 Euro (1059 Euro) Apple iPhone 13 Pro (256 GB) - Azzurro Sierra: 1217,50 Euro (1309 Euro)

- Azzurro Sierra: 1217,50 Euro (1309 Euro) 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 269 Euro (309 Euro)

iPhone 13 da 128 gigabyte viene spedito in 1-2 mesi ed è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 165,11 Euro al mese. Per la variante da 256 gigabyte, invece, la disponibilità è immediata e la consegna è garantita per lunedì 31 Gennaio 2022, con pagamento in cinque rate mensili da 184,90 Euro al mese.

Infine, iPhone 13 Pro da 256 gigabyte attualmente non è disponibile ma è comunque possibile bloccarlo al prezzo basso, con pagamento in cinque rate da 243,50 Euro al mese.

L'arrivo a casa di Apple Watch Se è previsto tra il 1 ed il 2 Marzo 2022, ed anche in questo caso è possibile scegliere il pagamento in cinque rate da 53,90 Euro.