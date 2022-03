iPhone 13 e iPhone 13 Pro hanno ora una colorazione Green: i dettagli

Dopo aver rapidamente trattato la questione relativa ad Apple TV+, mostrando alcune delle novità che arriveranno per quel che concerne il servizio di streaming della società di Cupertino, l'azienda di Tim Cook ha sfruttato il palcoscenico dell'evento Apple dell'8 marzo 2022 per annunciare le nuove colorazioni verdi degli iPhone 13.

Più precisamente, iPhone 13 e iPhone 13 Pro verranno ora venduti, con preordini a partire da venerdì 11 marzo 2022, perlomeno per quel che concerne gli Stati Uniti d'America, in una variante Green, chiaramente presentata in grande stile durante il keynote. La disponibilità di queste nuove colorazioni partirà dal 18 marzo 2022.

Insomma, alla fine i rumor emersi nelle ore precedenti all'evento, che descrivevano proprio l'arrivo di una colorazione verde scuro per iPhone 13, si sono rivelati veritieri. La novità va chiaramente ad affiancarsi alle già esistenti varianti, ovvero quelle bianco, rosso, mezzanotte, blu e rosa che gli appassionati del mondo Apple hanno già avuto modo di conoscere in passato.

Tim Cook e soci hanno dunque deciso di aprire l'evento con l'annuncio di una nuova colorazione, prima di passare alle vere e proprie novità hardware, iPhone SE 3 compreso. Bisognerà in ogni caso attendere quantomeno la fine del keynote per scoprire se questa colorazione di iPhone 13 e iPhone 13 Pro verrà effettivamente resa disponibile da subito anche nel nostro mercato.



Aggiornamento ore 20:58 08/03/2022: sono stati svelati i prezzi italiani dei prodotti Apple annunciati durante l'evento. Le colorazioni verde per gli iPhone 13 e verde alpino per gli iPhone 13 Pro saranno in preordine dall'11 marzo 2022.