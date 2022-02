iPhone 13 ed iPhone 13 Pro Max in sconto su Amazon, oltre 250 Euro in meno!

Nel giorno in cui Euronics lancia il nuovo volantino, Amazon rilancia e quest'oggi propone due sconti molto interessanti sugli iPhone 13 ed iPhone 13 Pro Max, su cui viene garantito un risparmio superiore ai 250 Euro rispetto ai prezzi di listino.

Nello specifico, queste sono le versioni scontate:

Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro: 1032,50 Euro (1289 Euro)

- Azzurro: 1032,50 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 Pro Max (256GB) - Oro: 1309 Euro (1409 Euro)

Sull'iPhone 13 da 512Gb il risparmio è di 256,50 Euro, rispetto al prezzo di listino. Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 206,50 Euro al mese, ma la disponibilità è garantita (almeno nel momento in cui stiamo scrivendo) solo su due unità, motivo per cui consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.

Per quanto riguarda iPhone 13 Pro Max da 256 gigabyte, invece, il risparmio è di 100 Euro ed il pagamento in cinque rate mensili Amazon è da 261,80 Euro al mese. In questo caso la consegna però non è immediata e bisogna spettare tra il 22 ed il 24 Febbraio 2022 per riceverlo a casa. Si tratta però di un prezzo sicuramente molto interessante, anche se la disponibilità non è immediata.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ spuntando la casella dedicata.