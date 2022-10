iPhone 13 e iPhone SE 2022 disponibili in offerta su Amazon Italia

Al netto dei 500 euro di sconto su un TV Sony OLED 4K, Amazon Italia rilancia proprio in queste ore due promozioni interessanti sui dispositivi mobili della Mela. Ecco a voi gli sconti Amazon del momento su iPhone 13 e iPhone SE di terza generazione.

Noterete subito dalle cifre riportate che non si scende di molto rispetto al prezzo di listino; ciononostante, potrebbero risultare comunque delle offerte utili per coloro che non vogliono cedere alla tentazione dell’ultima gamma iPhone 14 e spendere meno per entrare nell’ecosistema Apple. Di seguito i dettagli degli sconti:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro: 849 euro

– Azzurro: 849 euro Apple iPhone SE (256 GB) - Mezzanotte (3a Generazione): 699 euro

In ambedue i casi è Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime anche in un giorno e pagamento effettuabile in più mensilità. Per quest’ultimo scopo, si può accedere al piano a 5 rate Tasso Zero della società di Seattle, oppure al piano Cofidis visibile al check-out.

Inoltre, si può attivare AppleCare+ per due anni pagando una quota tra 89 euro e 229 euro a seconda delle preferenze lato sicurezza. Si segnala, infine, che le promozioni non risultano disponibili per tutte le colorazioni elencate sul portale di e-commerce.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo visto due ottime offerte su Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro.