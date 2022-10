iPhone 13 e MacBook Air in clima Prime Day: che sconti su Amazon!

In risposta al nuovo Sottocosto di Mediaworld, di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata, arrivano anche le nuove promozioni di Amazon a poco più di otto giorni dal via del Prime Day 2022 d'autunno. Protagonisti sono due prodotti a marchio Apple.

Il colosso di Seattle, nella fattispecie, permette di portare a casa a prezzo ridotto l'iPhone 13 da 128 gigabyte ed il MacBook Air con chip M2 nella versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna:

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 779 Euro (939 Euro)

- Mezzanotte: 779 Euro (939 Euro) 2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1349 Euro (1529 Euro)

Per iPhone 13 la consegna, chiaramente senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 18 ed il 21 Novembre 2022: i tempi di attesa sono quindi molto elevati, probabilmente a causa della domanda superiore alle aspettative visto il prezzo.

Per quanto riguarda il MacBook Air con chip M2, invece, l'arrivo a casa è previsto a stretto giro di orologio, già mercoledì 5 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. In questo caso è garantito anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 269,80 Euro.