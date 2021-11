iPhone 13 Mini e 12 Mini in odore di Black Friday: sconti su Amazon

In attesa di scoprire le offerte del Black Friday 2021, Amazon ci dà oggi un interessante anticipo proponendo a prezzo ridotto gli iPhone 13 Mini e 12 mini rispettivamente da 256 e 64 gigabyte, che raggiungono il minimo storico sull'e-commerce.

Sconti iPhone 13 Mini e 12 Mini su Amazon

Apple iPhone 13 mini (256GB) - Azzurro: 899 Euro (959 Euro)

- Azzurro: 899 Euro (959 Euro) Apple iPhone 12 mini (64GB) - Azzurro: 649 Euro (719 Euro)

Per quanto riguarda iPhone 13 Mini, il pagamento rateale in cinque mensilità di Amazon è da 179,80 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro lunedì 8 Novembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 41 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Su iPhone 12 Mini da 64 gigabyte, invece, il pagamento a rate è da 129,80 Euro al mese ed in questo caso la consegna a casa è prevista per martedì 9 Novembre 2021.

Chiaramente, attraverso le schede dei prodotti è anche possibile aggiungere accessori extra come le AirPods Pro, custodie di ricarica wireless, ma anche alimentatori USB-C, MagSafe e la garanzia supplementare AppleCare+ che ha un costo di 169 Euro per iPhone 13 Mini e 12 Mini.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.