iPhone 13 Mini, 13 Pro ed Apple Watch Series 6 in sconto su Amazon oggi 4 Gennaio 2022

Anche in giornata odierna si rinnovano le promozioni Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi, nello specifico, segnaliamo un'ampia gamma di offerte su prodotti Apple: protagonisti sono iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ed Apple Watch Series 6 nella variante GPS + Cellular con cassa da 44mm, Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Apple su Amazon - 4 Gennaio 2022

Apple iPhone 13 mini (512 GB) - Mezzanotte : 1.145,50 Euro (1.189 Euro)

: 1.145,50 Euro (1.189 Euro) Apple iPhone 13 Pro (128 GB) - Azzurro Sierra : 1.109 Euro (1.189 Euro)

: 1.109 Euro (1.189 Euro) Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco: 599,34 Euro (789 Euro)

Sull'iPhone 13 Mini è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 229,10 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza consegna garantita entro venerdì 7 Gennaio 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime cinque ore e cinque minuti. Il pagamento rateale è disponibile anche su iPhone 13 Pro da 128 gigabyte, in cinque rate da 221,80 Euro al mese, ma in questo caso la spedizione è prevista entro 1-2 mesi. Infine, su Apple Watch Series 6 si può scegliere il pagamento a rate in 5 mensilità da 119,87 Euro.