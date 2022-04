iPhone 13 Mini, gli ultimi dati confermano il flop: solo il 3% delle vendite negli USA

Il flop del nuovo iPhone 13 Mini è ormai sotto gli occhi di tutti. A certificarlo anche gli ultimi dati condivisi da Consumer Research Intelligence Partners, secondo cui lo smartphone da 5,4 pollici del colosso di Cupertino ha rappresentato solo il 3% delle vendite complessive di iPhone negli USA.

In confronto, come si può vedere dal grafico presente in calce, gli altri modelli della linea sono stati molto più popolari. Complessivamente, tutti e quattro i modelli di iPhone 13 hanno rappresentato il 71% delle vendite totali di iPhone, con l’iPhone 13 standard da 6,1 pollici che è risultato essere responsabile per il 38% delle vendite. iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max non sono risultati altrettanto popolari come iPhone 13, ma i dati sono migliori rispetto ad iPhone 13 Mini.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimana, dal 2022 Apple potrebbe dire addio ad iPhone Mini: l’iPhone 13 Mini del 2021 potrebbe essere stato l’ultimo della gamma, ed a giudicare dal riscontro ottenuto una notizia di questo tipo non rappresenterebbe certo un fulmine a ciel sereno.

CIRP sostiene che la linea di iPhone 13 sta registrando un ottimo andamento delle vendite in quanto gli acquirenti starebbero sostituendo i vecchi modelli con i nuovi.