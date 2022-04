iPhone 13 Mini ed iPad Mini 2021 in offerta su Amazon: sconti fino a 120 Euro

In giornata odierna, Amazon propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti. Protagonisti sono i dispositivi Apple: in offerta infatti segnaliamo iPhone 13 Mini ed iPad Mini 2021, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

2021 Apple iPad mini (8,3", Wi-Fi, 64GB) - viola (6ª generazione): 496,26 Euro (559 Euro)

- viola (6ª generazione): 496,26 Euro (559 Euro) Apple iPhone 13 mini (128 GB) - verde: 718,06 Euro (839 Euro)

Sull'iPad Mini, la società di Seattle propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 99,26 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 20 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza dell'offerta.

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Mini, invece, il pagamento rateale è in cinque mensilità da 143,62 Euro al mese, mentre la consegna senza costi aggiuntivi è stimata tra il 2 ed il 26 Maggio 2022, dal momento che la spedizione è prevista per 1-2 mesi dal momento in cui stiamo scrivendo. Anche in questo caso, la compagnia americana non fornisce alcuna indicazione sul termine dell'offerta, e per tale ragioni consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente: il prezzo viene comunque bloccato.