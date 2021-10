iPhone 13 Mini ed iPhone 12 Pro Max in sconto su Amazon al minimo storico

Nel giorno in cui Euronics annuncia l'offerta del Black Friday di domani, Amazon a sorpresa sconta iPhone 13 Mini ed iPhone 12 Pro Max. I due smartphone possono essere acquistati a prezzi molto convenienti rispetto a quelli di listino, e raggiungono il minimo storico.

Nella fattispecie, i due sconti sono i seguenti:

Apple iPhone 13 mini (256GB) - (PRODUCT) RED: 899 Euro (959 Euro)

- (PRODUCT) RED: 899 Euro (959 Euro) Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) - Grafite: 1249 Euro (1539 Euro)

Su entrambi è possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili. Su iPhone 13 Mini da 256 gigabyte, le mensilità sono cinque da 179,80 Euro, ma nella scheda prodotto la società americana sottolinea che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", ed infatti l'arrivo a casa è previsto per martedì 2 novembre per i clienti Prime. Chiaramente, tramite la scheda si può anche aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ a 169 Euro.

Lo stesso vale anche per iPhone 12 Pro Max, ma le cinque rate mensili in questo caso sono da 249,80 Euro e la consegna è garantita entro martedì 2 Novembre per i clienti Prime che effettuano l'ordine entro 23 ore e 49 minuti. AppleCare+, in questo caso, costa 229 Euro.