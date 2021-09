iPhone 13 Mini stupisce: la fotocamera è in linea col 12 Pro Max nei test di DxOMark

Un teardown emerso di recente in rete ha portato alla scoperta di tre nuovi sensori Sony in iPhone 13 Pro. Tali chip sono stati messi sotto torchio da DXOMark, che ha effettuato i classici test fotografici che hanno portato ad alcune interessanti scoperte.

Nello specifico, a stupire è l'iPhone 13 Mini che con il sensore con pixel da 1,7 µm e lo spostamento del sensore ha ottenuto un punteggio di 130 nei test, in linea con l'iPhone 12 Pro Max dello scorso anno che però risulta essere migliore per zoom grazie al teleobiettivo 2,5x. Il nuovo chip Apple A15 presente nell'ultimo modello però si è dimostrato migliore nell'elaborazione dei video.

I due smartphone hanno ottenuto lo stesso punteggio (138) per lo scatto delle fotografie. iPhone 13 Mini è stato elogiato per l'esposizione, la buona resa cromatica e l'autofocus preciso e coerente. Resta inferiore lo zoom (un comparto che ha fatto registrare 55 punti) ma si tratta di una limitazione a livello hardware.

In termini di registrazione video, l'iPhone 13 Mini ha ottenuto un punteggio di 117, superiore ai 113 punti dell'iPhone 12 Pro Max ed un paio di punti in meno rispetto al 13 Pro.

L'iPhone 13 Pro invece ha fatto registrare un punteggio complessivo di 137, che lo colloca al quarto posto dietro Huawei P50 Pro, Mi 11 Ultra e Mate 40 Pro+, mentre per le Foto il punteggio è di 144, tra i più alti.

Nel rapporto di DXoMark le prestazioni sono risultate simili ad iPhone 12 Pro ma con miglioramenti importanti in termini di dettagli e di zoom grazie al nuovo obiettivo 3x che offre un ingrandimento maggiore rispetto ai 2,5x del modello 2020. Migliorato anche il colore ed il contrasto in alcune situazione come i ritratti controluce. Per quanto riguarda il video, invece, il punteggio complessivo è di 119.

L'articolo completo di DxOMark su iPhone 13 Mini può essere letto direttamente sulla pagina ufficiale.