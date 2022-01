iPhone 13 Mini, TV Philips OLED ed OnePlus Nord 2 in super sconto su Amazon

Dopo aver riportato il doppio sconto Unieuro su Amazon Fire TV Stick, ci spostiamo su Amazon che in occasione del weekend permette di portare a casa ad un prezzo molto interessante tre prodotti d'elettronica.

Di seguito le tre promozioni:

Apple iPhone 13 mini (128GB) - (PRODUCT) RED: 769 Euro (839 Euro)

- (PRODUCT) RED: 769 Euro (839 Euro) Philips 65OLED706 4k UHD OLED Android tv, 65 pollici 4k smart tv con ambilight, vibrante immagine hdr, cinematica dolby vision & atmos, compatibile con google assistance + alexa, cornice in metallo: 1325,22 Euro (1648 Euro)

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Mini da 128 gigabyte, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 153,80 Euro al mese per cinque mesi, mentre la consegna è garantita (senza costi aggiuntivi) per giovedì 27 Gennaio 2022.

Discorso diverso per il TV Philips, che non è disponibile subito ma è possibile effettuare il preordine a questo super prezzo. Amazon sottolinea che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile".

Disponibile anche sull'OnePlus Nord 2 il pagamento in cinque rate mensili da 74,81 Euro al mese per cinque mesi.