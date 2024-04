iPhone 13 Mini è un VERO AFFARE a questo prezzo su Amazon oggi 12 Aprile!

Poco dopo aver riportato lo sconto sull’iMac con processore M3, torniamo a parlare delle offerte proposte da Amazon sui prodotti Apple. In giornata odierna troviamo un’offerta molto interessante sull’iPhone 13 Mini.

iPhone 13 Mini da 512 Gigabyte, nella variante con scocca azzurra è disponibile a 765,31 Euro, il minimo storico raggiunto su Amazon negli ultimi mesi. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì se si effettua l’ordine entro 11 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che permette di effettuare il reso entro 14 giorni dall’arrivo a casa.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA iPhone 13 Mini è dotato di un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, doppia fotocamera da 12 megapixel con grandangolo ed ultra-grandangolo, Smart HDR e modalità notte, fotocamera anteriore TrueDepth da 12 megapixel e chip A15 Bionic.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate da 153,07 Euro a tasso zero ed interessi zero.

