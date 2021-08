iPhone 13 con modalità ritratto per i video, ProRes e notch più picolo: gli ultimi rumor

Il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha pubblicato un nuovo rapporto sulla serie 2021 di iPhone, che dovrebbe vedere la luce il prossimo mese di Settembre nel corso del keynote autunnale. Nel nuovo articolo, Gurman si sofferma sulle novità che andrà a proporre Apple.

Gurman afferma che iPhone 13 permetterà di girare video in modalità ritratto: in questo modo gli utenti potranno acquisire filmati con effetto bokeh dietro il soggetto principale. Si tratterebbe di una novità importante, visto che la modalità ritratto fino ad ora è rimasta esclusiva delle foto. Tale funzione è internamente denominata Cinematic Video e, proprio come avviene con le foto fisse, vedrà il sensore di profondità protagonista per creare l'effetto sfocatura.

Apple inoltre starebbe anche pianificando il lancio del formato ProRes su video, che permetterà di acquisire filmati in un formato di qualità superiore e consentirà agli utenti di avere tra le mani maggiori opzioni di controllo e modifica. Bloomberg però afferma che, analogamente a quanto avvenuto per ProRaw, ProRes dovrebbe essere esclusiva dei modelli Pro.

Sempre dal fronte fotografico, Apple starebbe lavorando anche sui filtri per le foto che permetteranno di applicare con precisione "modifiche a oggetti e persone utilizzando l'intelligenza artificiale".

Tra le altre funzioni in arrivo su iPhone 13, troviamo il processore A15, un notch più piccolo ed il display Promotion a 120Hz.

Secondo le ultime indiscrezioni, il 44% degli utenti iPhone sarebbe interessato ad iPhone 13.