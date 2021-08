iPhone 13 si mostra nei possibili prezzi: toccherà quota 2.000 Euro?

Del possibile aumento dei prezzi della serie iPhone 13 se ne parla da qualche giorno, a causa delle recenti comunicazioni di TSMC in merito all’incremento nei costi dei chip a partire dal 2022. Molti utenti, però, resteranno un po’ basiti ai potenziali prezzi degli smartphone ammiraglia Apple, recentemente diffusi in un report ad hoc.

Stando a quanto riportato anche dal sito cinese MyDrivers, il prezzo di partenza di iPhone 13 per la variante mini più economica dovrebbe aggirarsi sugli 850 Dollari, ovvero 720 Euro circa al cambio attuale; si potrebbe trattare quindi di un calo importante rispetto agli attuali 839 Euro per iPhone 12 mini da 64 GB di memoria interna. Tuttavia, man mano che si esplorano le altre soluzioni si inizia a notare una tendenza all’aumento, in alcuni casi anche piuttosto importante.

Per ora, i prezzi trapelati sono quelli che trovate nella lista sottostante:

iPhone 13 mini con 4 GB di RAM

Versione da 64 GB di memoria – 720 Euro circa

Versione da 128 GB di memoria – 786 Euro circa

Versione da 256 GB di memoria – 891 Euro circa

iPhone 13 con 4 GB di RAM

Versione da 64 GB di memoria – 824 Euro circa

Versione da 128 GB di memoria – 891 Euro circa

Versione da 256 GB di memoria – 995 Euro circa

iPhone 13 Pro con 6 GB di RAM

Versione da 128 GB di memoria – 1.113 Euro circa

Versione da 512 GB di memoria – 1.375 Euro circa

Versione da 1 TB di memoria – 1.742 Euro circa

iPhone 13 Pro Max con 6 GB di RAM

Versione da 128 GB di memoria – 1.218 Euro circa

Versione da 512 GB di memoria – 1.480 Euro circa

Versione da 1 TB di memoria – 1.850 Euro circa

La tendenza all’aumento si osserva specialmente sulle versioni più costose di iPhone 13 Pro e Pro Max con 1 terabyte di memoria interna; ciononostante, le indiscrezioni mostrano come l’attuale variante “più premium” con 512 GB di archiviazione costi di più rispetto alla futura variante con la stessa capienza. In altre parole, l’aumento per le opzioni più costose è semplicemente dovuto al raddoppiamento dell’archiviazione disponibile.

Come sempre, ricordiamo che tali cifre sono indicate da leakster e non sono ufficiali; inoltre, sono il risultato della conversione da yuan a Euro. Di conseguenza, al momento della presentazione si potrebbero vedere numeri completamente diversi rispetto a quelli visti sopra, sia con possibili aumenti ulteriori fino ai 2.000 Euro per iPhone 13 Pro Max con 1 TB di memoria interna, sia con cali per i modelli più economici. Insomma, siamo ancora in alto mare!

Nel frattempo, in rete si parla ancora del cambiamento più grande per iPhone 13: il notch.