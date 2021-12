iPhone 13 per Natale sotto l'albero? Ecco i modelli disponibili con spedizione immediata

La disponibilità di iPhone 13 migliorerà nel 2022, ma alcuni modelli dello smartphone top di gamma 2021 di Apple sono comunque disponibili. Facciamo il punto su quali sono, al momento, le varianti per cui viene garantita la consegna per Natale.

Di seguito la lista completa delle varianti disponibili su Amazon, con la relativa stima di consegna:

Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro: 939 Euro - consegna il 10 Dicembre

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 939 Euro - consegna tra il 14 ed il 20 Dicembre

Apple iPhone 13 (128GB) - Rosa: 939 Euro - consegna tra il 20 ed il 23 Dicembre

Apple iPhone 13 mini (128GB) - (PRODUCT) RED: 839 Euro - consegna il 10 Dicembre

Apple iPhone 13 mini (128GB) - Azzurro: 835 Euro - consegna il 10 Dicembre

Apple iPhone 13 mini (128 GB) - Mezzanotte: 825,60 Euro - consegna il 10 Dicembre

Precisiamo che i prezzi e le stime di consegna si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia. Eventuali cambiamenti potrebbero verificarsi nel corso dei prossimi giorni, quando aumenterà sicuramente la domanda.

I modelli non presenti in lista (sia in termini di colorazioni che storage) o non sono disponibili o non arrivano in tempo per Natale. Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di iPhone 13.