iPhone 13 potrebbe non chiamarsi così: ci sarà però il Touch ID?

L'iPhone di prossima generazione potrebbe segnare il ritorno di una gradita novità. Assente ormai dai tempi di iPhone X, primo smartphone Apple a introdurre la tecnologia Face ID, la tecnologia Touch ID potrebbe finalmente tornare sui device di Cupertino, ma questa volta sotto il display.

La reintroduzione del sensore biometrico è infatti tra i principali obiettivi di Apple per il 2021 e proprio Qualcomm, che di recente ha presentato la sua seconda generazione di sensori 3D Sonic, potrebbe esserne il fornitore ufficiale.

Per quanto molti abbiano imparato ad apprezzare Apple Face ID, in un mondo di mascherine è diventato sempre più complesso riuscire a sbloccare i propri dispositivi al di fuori della propria abitazione e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Apple avrebbe deciso di premere sull'acceleratore nell'implementazione dei nuovi sensori ultrasonici.

Altra interessante novità potrebbe essere la tanto attesa rimozione della porta Lightning in favore dello standard USB di tipo C, oppure di un sistema di ricarica esclusivamente wireless attraverso la tecnologia MagSafe, benché questa opzione appaia più remota.

Considerati i pochi sebbene sostanziali cambiamenti, secondo la fonte alcuni ingegneri di Apple avrebbero affermato che il nuovo flagship potrebbe non chiamarsi iPhone 13 ma iPhone 12S, segnando quindi il ritorno di un'altra tradizione.