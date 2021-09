iPhone 13 non ha più segreti: eccolo in alcune immagini a poche ore dalla presentazione

Mentre gli Apple Store continuano ad essere down in vista dell'evento di stasera, sul web iPhone 13 si è già mostrato al pubblico. Il "merito" di questo leak è del produttore di case Spigen, che ha fatto trapelare le immagini delle custodie con tanto di iPhone 13 al suo interno.

Il popolare leaker Evleaks, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha da poco pubblicato il set d'immagini che di fatto mette a nudo la prossima generazione di smartphone targata Apple.

A giudicare dal numero di fotocamere posteriori, quello del primo tweet dovrebbe essere un iPhone 13 Pro Max: spiccano le tre lenti fotografiche ed il sensore LiDAR con tanto di flash. Confermata anche la disposizione dei pulsanti laterali per il controllo del volume e del note, ma è indubbio che la parte che salta immediatamente all'occhio è quella frontale.

Il notch infatti è visibilmente più ristretto rispetto a quello visto su iPhone 12 dello scorso anno, segno che i rumor emersi nelle ultime settimane corrispondevano alla realtà.

L'iPhone 13 del secondo tweet invece dovrebbe essere il modello base (iPhone 13): confermata anche in questo caso l'indiscrezione che voleva Apple pronta a modificare il posizionamento della doppia fotocamera posteriore, montata in obliquo e non più verticalmente.

Questa mattina sul web erano anche state pubblicate le presunte capacità delle batterie di iPhone 13. Insomma, con il passare delle ore i segreti di iPhone 13 sono sempre meno.