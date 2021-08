iPhone 13 sarà senza notch e avrà le chiamate tramite satellite? Gli ultimi rumor

Dopo la questione dei possibili prezzi di iPhone 13, torniamo ad approfondire i dettagli emersi online in merito ai prossimi dispositivi di Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e SlashGear, nonché come fatto notare da Paul Bailey su Twitter, nel corso di una puntata della serie TV statunitense "Ted Lasso", show originale di Apple TV+, più precisamente nel sesto episodio della seconda stagione, a un certo punto compare un iPhone senza alcun tipo di "tacca" nella parte superiore. A quanto pare, lo strano iPhone fa capolino due volte, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia. In ogni caso, ovviamente non è chiaro se si tratti effettivamente di un indizio concreto in merito ai prossimi dispositivi di Apple, ma come ben potete immaginare non sono in pochi ad aver interpretato la comparsa di un dispositivo di questo tipo in "Ted Lasso" in quel modo.

Per il resto, come abbiamo già spiegato in un apposito approfondimento, il noto analista Ming-Chi Kuo ha svelato che iPhone 13 dovrebbe disporre di una nuova tecnologia interessante: la possibilità di chiamare e inviare messaggi tramite satellite. In questo modo, attraverso la comunicazione LEO (low-earth-orbit) sarebbe possibile effettuare queste operazioni anche in quei luoghi in cui generalmente non ci sarebbe copertura. Attenzione però: c'è già un po' di scetticismo. Infatti, per il momento si tratta solamente di un rumor. Inoltre, a quanto pare la serie iPhone 13 potrebbe semplicemente disporre di un chip in grado di supportare questa tecnologia, ma da lì alla possibilità di effettuare chiamate, ad esempio, tramite Starlink ce ne passa.

I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: secondo le voci di corridoio la gamma iPhone 13 potrebbe essere annunciata il 14 settembre 2021.