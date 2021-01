iPhone 13: nessuna novità importante per le lenti delle fotocamere

Una nuova nota di ricerca pubblicata dal popolare analista Ming-Chi Kuo ed ottenuta da MacRumors, parla di quella che potrebbe essere la strategia che metterà in campo Apple con iPhone 13. Secondo Kuo, gli iPhone 13 che vedremo sul mercato a fine anno on saranno caratterizzati da alcuna rivoluzione in termini di comparto fotografico.

Kuo infatti osserva che gli obiettivi fotografici dell'iPhone potrebbero non registrare alcun aggiornamento hardware significativo almeno fino al 2022.

Tale scelta è legata alle sfide che stanno affrontando i fornitori Genius Electronic Optical e Largan, che porterà ad un aumento dei prezzi già da questo mese. Per tale ragione Kuo prevede che "a meno che le sfide strutturali dell'industria non vengano risolte o Yujngguang non riduca la propria dipendenza da Apple", la situazione per iPhone 13 e 14 non dovrebbe discostarsi di molto da quella vista con iPhone 12.

Ovviamente ciò non vuol dire che Apple non migliorerà il comparto fotografico dei propri smartphone: il colosso di Cupertino ha da sempre puntato su questo aspetto, anche con ottimizzazioni a livello software che spesso hanno migliorato la resa delle fotografie. E' probabile che nei prossimi anni vedremo delle novità da questo fronte, ma non è da escludere anche qualche miglioramento a livello hardware, sebbene gli obiettivi dovrebbero restare molto simili a quelli attualmente presenti sul mercato.

Il riscontro ottenuto dall'ultimo smartphone è comunque stato importante e secondo le ultime indiscrezioni iPhone 12 sarebbe lo smartphone 5G più venduto di Ottobre.