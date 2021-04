iPhone 13, nuove conferme sullo schermo a 120Hz: consumerà il 15-20% di batteria in meno

iPhone 13 arriverà in tempo, secondo le tempistiche classiche degli scorsi anni e quindi a settembre. Nel frattempo però emergono nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica della lineup, che nelle varianti Pro dovrebbe includere uno schermo LTPO a bassa potenza.

Questo consentirà agli utenti di ottenere un refresh rate di 120Hz, a fronte però di un consumo energetico inferiore del 15-20% rispetto agli attuali iPhone 12.

A fornire le indicazioni ci ha pensato il DigiTimes, che in un rapporto pubblicato in giornata odierna sottolinea che i fornitori dei pannelli, Samsung ed LG Display, starebbero già convertendo parte delle loro capacità produttive per produrre i pannelli OLED LTPO per i prossimi iPhone. Secondo quanto riferito, la conversione dovrebbe completarsi nella prima metà del 2021, per poi partire con la produzione di massa.

Alla lista però potrebbe aggiungersi anche il produttore cinese BOE, nonostante abbia ripetutamente fallito i test di controllo della qualità. Il DigiTimes riferisce che BOE starebbe testando i pannelli LTPO in una nuova sezione dei suoi stabilimenti cinesi dedicata interamente ad Apple, dopo aver ottenuto il via libera dal colosso di Cupertino per la fornitura degli schermo OLED nel dicembre 2020.

Nella giornata di ieri è emerso un ricco rapporto con una serie di rumor su iOS 15, iPhone 13 ed i nuovi Mac 2021.