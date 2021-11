iPhone 13 in offerta su Amazon per il Black Friday: raggiunto il minimo storico

Il Black Friday 2021 di Amazon inizia col botto: il colosso di Seattle in giornata odierna propone uno sconto molto importante su iPhone 13 da 128 gigabyte, che raggiunge il minimo storico.

Offerte iPhone 13 Amazon Black Friday 2021

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 869 Euro

- Mezzanotte: 869 Euro Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia: 869 Euro

Lo sconto è importante, ed attualmente rappresenta il minimo storico su Amazon. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la riduzione è disponibile solo sulle due colorazioni in questione, mentre le altre sono segnalate come "al momento non disponibile".

Come sempre in questi casi, soprattutto contando che si tratta di prodotti Apple, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese: la disponibilità potrebbe essere limitata e nonostante l'e-commerce faccia concludere l'acquisto regolarmente, le stime di spedizione sono di 1-2 mesi con consegna non garantita per Natale.



Non abbiamo nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione: ricordiamo che Amazon ha prorogato il periodo di reso in occasione del Black Friday e le festività natalizie. Gli utenti hanno la possibilità di effettuare la restituzione fino al 31 Gennaio 2022.



Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ per due anni al prezzo di 169 Euro.