iPhone 13 in offerta per il weekend su Amazon: il prezzo cala del 16%

In attesa di scoprire cosa ha in serbo per i propri utenti Apple, nel corso del keynote del prossimo 7 Settembre, Amazon propone uno sconto davvero molto interessante su iPhone 13 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare il 16%.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte: 789 Euro (939 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 31 Agosto 2022 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 65,75 Euro a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 13, della durata di due anni, a 169 Euro, o AppleCare+ con furto e smarrimento sempre della durata di due anni a 229 Euro.

Disponibile anche un’ampia platea di accessori: l’alimentatore USB-C da 20W ha un costo di 21,75 Euro, la custodia MagSafe in silicone di 48,99 Euro, le AirTag 38,98 Euro, il MagSafe Battery Pack invece 106,99 Euro. Questi accessori possono essere aggiunti facilmente direttamente dalla scheda prodotto, selezionando una delle voci in questione.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse per evitare problemi o spiacevoli sorprese.