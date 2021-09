iPhone 13: in alcuni Paesi costerà il doppio rispetto agli Stati Uniti!

Dopo aver esaminato un report sul costo di un iPhone 13 per un italiano medio, torniamo a parlare del prezzo degli smartphone di Cupertino per vedere quanto esso cambi di Paese in Paese in giro per il mondo.

Come prevedibile, la nazione dove i nuovi iPhone 13 costano meno sono gli Stati Uniti, dove potrete acquistare un iPhone 13 mini per 729 Dollari, un iPhone 13 per 829 Dollari, un iPhone 13 Pro per 999 Dollari e un iPhone 13 Pro Max a 1.099 Dollari. Anche in Canada i prezzi si aggirano intorno a queste cifre o sono di poco più alti, e lo stesso vale per il mercato di Hong Kong, dove la differenza rispetto al prezzo statunitense tocca al massimo i 100 Dollari.

I Paesi dove gli iPhone 13 costano di più sono invece il Brasile e la Turchia, con prezzi quasi doppi rispetto a quello americano:

iPhone 13 Mini costa 1.301 Dollari in Turchia e 1.256 Dollari in Brasile, contro i 729 degli Stati Uniti;

iPhone 13 costa 1.446 Dollari in Brasile e 1.419 Dollari in Turchia, contro gli 829 degli Stati Uniti;

iPhone 13 Pro costa 1.893 Dollari in Turchia e 1.808 Dollari in Brasile, contro i 999 degli Stati Uniti;

iPhone 13 Pro Max costa 2.129 Dollari in Turchia e 1.998 Dollari in Brasile, contro i 1.099 degli Stati Uniti.

Anche in Italia il costo dei nuovi iPhone è maggiore rispetto all'America: l'equivalente in Dollari dei prezzi di listino dei nuovi smartphone è infatti di 987 Dollari per iPhone 13 Mini, di 1104 Dollari per iPhone 13, di 1398 Dollari per iPhone Pro e di 1516 Dollari per iPhone Pro Max.

Infine, vi ricordiamo che se volete sfruttare al massimo le caratteristiche dei nuovi iPhone dovrete procurarvi uno dei modelli più dispendiosi: infatti, i video in 4K ProRes sono limitati agli iPhone Pro e Pro Max con memoria sopra ai 256 GB.