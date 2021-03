iPhone 13 senza porta Lightning? Probabile, ma non arriverà l'USB-C

Già da qualche anno si parla della possibile rimozione da parte di Apple dell'ingresso Lightning negli iPhone, ed un nuovo brevetto mostra proprio che la via sembra essere tracciata. Contrariamente a quanto ipotizzato e sperato da molti, però, l'ingresso Lightning non dovrebbe essere sostituito dall'USB-C.

Come ampiamente prevedibile, infatti, Apple sembra essere intenzionata a puntare sull'ecosistema MagSafe che ha debuttato lo scorso anno con iPhone 12.

La licenza, infatti, mostra che i prossimi iPhone potrebbero servirsi del MagSafe per effettuare la ricarica. Il brevetto in questione è stato assegnato ad iPhone ed iPad e descrive la tecnologia necessaria per realizzare caricatori magnetici. Nel documento sono presenti varie immagini come quella che trovate in calce.

Questa nuova tecnologia potrebbe essere utilizzata sia per l'alimentazione che per la trasmissione dati, e potrebbe essere compatibile sia con iPhone che iPad. La porta MagSafe, sempre a giudicare dalle immagini trapelate, non dovrebbe essere nemmeno troppo profonda rispetto al connettore Lightning: in questo modo Apple libererebbe più spazio interno ma favorirebbe anche l'impermeabilizzazione degli smartphone e tablet. Inoltre, a livello di uso quotidiano il connettore MagSafe sarebbe reversibile.

Ovviamente, come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze queste notizie dal momento che le società sono solite ampliare il portafoglio brevetti con licenze di vario tipo.