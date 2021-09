iPhone 13: al via i preordini su Amazon Italia, al prezzo minimo garantito

Al via anche su Amazon le prenotazioni di iPhone 13, i nuovi smartphone di Apple presentati qualche giorno fa insieme ai nuovi Apple Watch Series 7.

Partiamo ovviamente dall'iPhone 13 Mini:

Apple iPhone 13 mini (128GB) - mezzanotte: 839 Euro

Apple iPhone 13 mini (256GB) - mezzanotte: 959 Euro

Apple iPhone 13 mini (512GB) - mezzanotte: 1189 Euro

Di seguito invece i link per effettuare il preordine della variante "base".

Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro: 939 Euro

Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro: 1059 Euro

Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro: 1289 Euro

Passando invece al modello Pro, ecco le pagine per completare la prenotazione:

Apple iPhone 13 Pro (128GB) - Grafite: 1189 Euro

Apple iPhone 13 Pro (256GB) - Grafite: 1309 Euro

Apple iPhone 13 Pro (512GB) - Grafite: 1539 Euro

Apple iPhone 13 Pro (1TB) - Grafite: 1769 Euro

Infine, chiudiamo questa carrellata con iPhone 13 Pro Max, anch'esso disponibile in preordine su Amazon in tutte le colorazioni e tagli di memoria:

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) - azzurro Sierra: 1289 Euro

Apple iPhone 13 Pro Max (256GB) - Argento: 1409 Euro

Apple iPhone 13 Pro Max (512GB) - Argento: 1639 Euro

Apple iPhone 13 Pro Max (1TB) - Argento: 1869 Euro

Ovviamente disponibile il pagamento a rate in cinque mensilità Amazon ad interessi zero e spese extra zero. Nella notizia abbiamo inserito solo questa colorazione, ma ne sono disponibili anche altre.

Analogamente a quanto avviene per i videogiochi ed altri prodotti, anche in questo caso Amazon garantisce la prenotazione al prezzo minimo garantito: ciò vuol dire che se fino al 24 Settembre il prezzo dovesse diminuire, verrà addebitato sul conto quello più basso raggiunto in questo lasso di tempo.