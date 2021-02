iPhone 13, prime indiscrezioni sul comparto fotografico: ecco le possibili novità

Mentre si discute del possibile nome di iPhone 13, da MacRumors arriva un'interessante indiscrezione sul comparto fotografico della prossima generazione di smartphone made in Apple, che dovrebbe debuttare il prossimo autunno.

Secondo una nota di mercato pubblicata da un investitore di Barclays Analyst, e vista da MacRumors, iPhone 13 includerà delle fotocamere ultragrandangolari e dei teleobiettivi più potenti, ma ovviamente solo nelle versioni di fascia alta, ovvero iPhone 13 Pro e Pro Max.

Attualmente su iPhone 12 Pro è presente una fotocamera ultra grandangolare con apertura f/2.4, mentre su iPhone 12 Pro Max è f/1.8.

Non sono ovviamente state pubblicate le specifiche complete del comparto fotografico di iPhone 13 Pro e Pro Max, ma una maggiore apertura si tradurrà in prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione, un aspetto su cui il colosso di Cupertino sta puntando molto già da qualche anno. Non stupisce nemmeno il fatto che questi aggiornamenti riguarderanno gli iPhone 13 "base", tra cui il Mini.

Alcuni giorni fa erano emerse le prime indiscrezioni sui test per il Touch ID integrato nello schermo, a cui avrebbe dato il via Apple e che potrebbe debuttare proprio nell'iPhone 13.

Le incognite sono però ovviamente ancora tante, a partire dai modelli: non è infatti escluso che Apple cancelli la variante Mini.