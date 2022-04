iPhone 13 Pro da 128 Gigabyte in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Archiviate le offerte di primavera, su Amazon continuano le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i prodotti protagonisti delle promozioni di oggi, segnaliamo iPhone 13 Pro che viene proposto al minimo storico rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, iPhone 13 Pro da 128 gigabyte nella colorazione grafite è disponibile a 1075 Euro, in calo del 10% rispetto ai 1189 Euro di listino. Dati alla mano, il risparmio è di 114 Euro, ed il prezzo in questione rappresenta il minimo storico raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos, che dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 215 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 22 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 37 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia.

iPhone 13 Pro è basato sul processore A15 Bionic e sfoggia uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion. Sulla scocca posteriore invece troviamo un sistema fotografico a triplo obiettivo da 12 megapixel con scanner LiDAR, zoom ottico 6x, fotografia macro, video ProRes e Smart HDR4, a cui si aggiunge la modalità notte, Apple ProRAW, e Dolby Vision.