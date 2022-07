iPhone 13 Pro da 128 gigabyte in sconto su Amazon: vicino il minimo storico

Interessante offerta proposta in giornata odierna da Amazon su iPhone 13 Pro, nella variante con 128 gigabyte di memoria e colorazione verde alpino. Il colosso di Seattle infatti offre una riduzione degna di nota, che fa calare il prezzo dell'8%.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) - Verde alpino: 1099 Euro (1189 Euro)

Si tratta di un prezzo vicino al minimo storico raggiunto in precedenza, ma la consegna è prevista tra l'11 ed il 18 Agosto 2022 a costo zero ed interessi zero. Non è disponibile invece il pagamento a rate di Amazon, ma solo quello di Cofidis da scegliere direttamente al check out.

Chiaramente, scegliendo la garanzia Apple Care+, il prezzo sale ed è previsto anche il pagamento extra del piano del colosso di Cupertino.