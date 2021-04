iPhone 13 Pro, ecco come sarà: apparso il primo mock-up del prossimo smartphone Apple

Dopo aver dato un'occhiata a un bellissimo concept basato su tutti i rumor usciti nelle scorse settimane, torniamo a parlare di iPhone 13 Pro per via di alcune interessanti foto che mostrano il primo mock-up del prossimo smartphone di Apple.

Un video pubblicato da Mac Otakara, fonte rivelatasi molte volte discretamente affidabile, mostra infatti quello che dovrebbe essere il form factor più o meno definitivo del prossimo smartphone di Cupertino.

Quello ritratto in video e in foto è un modello, probabilmente stampato in 3D, tradizionalmente inviato in anticipo alle aziende che poi progetteranno i primi accessori, fra cui cover e screen protector. In particolare, possiamo apprezzare il notch più stretto rispetto alla scorsa generazione, con i suoi 26.8mm rispetto ai 34.83mm di iPhone 12, benché appaia leggermente più alto.

Il cambiamento dovrebbe essere dovuto al dislocamento della capsula auricolare nella cornice, dunque non più alloggiata all'interno del notch.

Per il resto, il dispositivo non sembra mostrare differenze particolarmente marcate rispetto alla scorsa generazione, perlomeno da un punto di vista meramente estetico. Sotto la scocca invece i miglioramenti dovrebbero essere sostanziali, a partire da un comparto fotografico completamente riprogettato, che dovrebbe anche adottare un sensore principale di dimensioni maggiorate, sia su iPhone 13 che su iPhone 13 Pro.