iPhone 13 Pro, un concept video mostra specifiche e design

Il canale YouTube ConceptsiPhone ha pubblicato un nuovo concept video di iPhone 13 Pro e Pro Max, basato sui rumor emersi nelle scorse settimane e che hanno permesso di farci un'idea su come sarà la prossima serie di smartphone made in Apple.

Nel concept video, che mostriamo come sempre in apertura, viene ripreso a grandi linee il design di iPhone 12, un aspetto su cui molti sono d'accordo dal momento che il colosso di Cupertino non dovrebbe rivoluzionare nuovamente la scocca dei dispositivi. Le lenti fotografiche sono più grandi, ma viene anche mostrato il sistema Face ID che secondo Ming-Chi Kuo dovrebbe essere ancora presente per fare spazio, nel 2022, al sensore Touch ID integrato nello schermo.

In una slide viene anche posto l'accento sul display ProMotion con refresh rate a 120Hz, di cui si è molto parlato lo scorso anno e che dovrebbe essere presente nella linea 2021, presumibilmente solo sui modelli Pro, secondo alcuni.

In termini di colorazioni, si parla anche di una variante rosso scuro che appare nel video.

Secondo le indiscrezioni trapelate ieri, Apple avrebbe confermato il nome iPhone 13 nonostante la superstizione di molti. Si è parlato anche di una bobina di ricarica un pò più grande che dovrebbe consentire la ricarica wireless inversa. Il lancio di iPhone 13 è previsto a settembre: quest'anno non dovrebbero esserci ritardi di alcun tipo.