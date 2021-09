iPhone 13 Pro: un grave bug blocca il refresh rate delle app a 60 Hz

Poco dopo il lancio di iPhone 13 Pro e Pro Max, alcuni utenti hanno lamentato il mancato supporto del refresh rate a 120 Hz da parte di molte app di terze parti per i nuovi smartphone di Cupertino. Gli sviluppatori hanno incolpato Apple, dicendo che il problema è generato da un bug della funzione ProMotion di iPhone 13.

Apple ha commentato la situazione spiegando che al momento tutte le app di terze parti sono limitate a 60 Hz, mentre il refresh rate a 120 Hz può essere raggiunto solo durante alcune animazioni e con lo scrolling dello schermo in determinate applicazioni. Ciò è dovuto a un bug presente nelle Core Animations di ProMotion per iPhone 13, che sarà risolto con una futura patch, con la quale tutti gli sviluppatori potranno accedere ai 120 Hz.

Apple ha anche confermato di aver inviato agli sviluppatori la documentazione su come aggirare il bug e aggiornare le proprie app per supportare ProMotion a 120 Hz su iPhone 13 Pro e Pro Max. Non è ancora chiaro però se gli sviluppatori procederanno con gli update prima dell'arrivo della patch risolutiva, poiché molti hanno già dichiarato di voler attendere di una soluzione al bug da parte di Apple prima di mettere mano alle proprie applicazioni.

Il problema relativo al refresh rate è solo l'ultimo di una serie piuttosto lunga di bug che hanno funestato il lancio dei nuovi dispositivi Apple: solo pochi giorni fa, per esempio, era emerso che Apple Music non funziona sugli iPhone 13 ripristinati da backup.