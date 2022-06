iPhone 13 Pro ed Huawei MateBook D 14 in offerta su Amazon, con consegna veloce

Mentre da Euronics arriva il Black Friday d'Estate, su Amazon continuano le offerte d'elettronica ed informatica ed in giornata odierna la catena di distribuzione propone una serie di offerte molto interessanti su due prodotti: iPhone 13 Pro ed un MateBook D 14.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Apple iPhone 13 Pro (128GB) - Argento: 1065 Euro (1189 Euro)

- Argento: 1065 Euro (1189 Euro) HUAWEI MateBook D 14 Laptop, FullView Comfort Occhi da 14 pollici Ultrabook Notebook PC Portatile, Intel Core i7 di 11a generazione, Wi-Fi 6, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11, Italiano, Space Gray: 799 Euro (1099 Euro)

Su iPhone 13 Pro è garantito anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 213 Euro, a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è invece garantita per martedì 14 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La disponibilità è garantita solo su cinque unità, però, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Per quanto riguarda il laptop a marchio Huawei, invece, la consegna è garantita nella giornata di domani a costo zero, mentre non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate targato Amazon.

Su entrambi, non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni.