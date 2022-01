iPhone 13 Pro, iPhone 12 Mini e MacBook Pro calano di prezzo su Amazon: che sconti!

Mercoledì 19 Gennaio 2022 si apre con una serie di super sconti su Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti Apple: protagonisti sono iPhone 13 Pro, iPhone 12 Mini ed il MacBook Pro M1, che raggiungono i minimi storici.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 12 mini (64GB) - Azzurro: 599 Euro (719 Euro)

- Azzurro: 599 Euro (719 Euro) Apple iPhone 13 Pro (128GB) - Grafite: 1084,04 Euro (1189 Euro)

- Grafite: 1084,04 Euro (1189 Euro) 2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1499 Euro (1709 Euro)

Precisiamo, per dovere di cronaca, che per iPhone 12 Mini ed iPhone 13 Pro la spedizione è garantita entro 1-2 mesi e la consegna a casa è stimata tra l'11 Febbraio ed il 21 Marzo 2022 per i clienti Prime. Tuttavia, effettuando l'ordine già oggi è possibile bloccare i dispositivi al prezzo ridotto, che rappresenta il minimo storico.

Per iPhone 12 Mini è possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 119,80 Euro al mese, mentre iPhone 13 Pro si può pagare anche in cinque mensilità da 216,81 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Discorso diverso per il MacBook Pro M1, per cui la disponibilità è immediata e l'arrivo a casa è stimato per venerdì 21 Gennaio 2022.