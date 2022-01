iPhone 13 Pro Max cala ancora di prezzo su Amazon: in offerta al minimo storico

E' ancora Apple la protagonista degli sconti di Amazon. Proprio nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato le promozioni su Apple Watch Series 7, che ha raggiunto il minimo storico. Quest'oggi è la volta di iPhone 13 Pro Max, per cui il colosso di Seattle propone un altro sconto importante.

Nella fattispecie, il modello da 128 gigabyte dello smartphone, nella colorazione azzurro sierra, è disponibile in offerta a 1199 Euro, in calo del 7% rispetto ai 1289 Euro di listino, con uno sconto di 90 Euro.

Amazon propone anche il pagamento a rate in cinque. mensilità da 239,80 Euro al mese per cinque mesi, ad interessi zero e spese extra zero.

Attraverso la scheda prodotto si possono anche aggiungere accessori extra come le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe, le AirPods con custodia di ricarica via cavo, l'alimentatore MagSafe e la AppleCare+ per iPhone 13 Pro Max della durata di due anni a 229 Euro.

Occorre inoltre precisare che la disponibilità del prodotto non è immediata ed in caso di acquisto la consegna a casa è garantita tra il 28 Gennaio 2022 ed il 3 Febbraio 2022, ovviamente per gli iscritti al programma Prima.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza della promozione.