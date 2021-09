iPhone 13 Pro Max esce distrutto dai crash test, correte a comprare una cover!

Poco dopo l'annuncio dei nuovi smartphone Apple è emerso online il peso di iPhone 13 e 13 Pro: i dati mostrano che iPhone 13 Pro Max pesa più di iPhone 12 Pro Max, che era già lo smartphone più pesante in commercio. Secondo alcuni, il peso di iPhone 13 potrebbe essere un problema, specie in caso di caduta del dispositivo.

Un test di PhoneBuff ha dunque messo alla prova la resistenza di iPhone 13 Pro Max e delle sue protezioni, cioè il display Ceramic Shield e la copertura dei bordi con acciaio inossidabile. Il drop test non ha dato risultati impressionanti relativi alla resistenza agli urti di iPhone 13 Pro Max, mostrando come una custodia per lo smartphone sia praticamente indispensabile, poiché già al primo urto il retro del dispositivo tende a incrinarsi e rompersi.

Addirittura, il nuovo iPhone fa registrare risultati peggiori di iPhone 12 Pro Max e di Samsung Galaxy S21 Ultra, entrambi con peso e protezioni simili al nuovo smartphone Apple. I test effettuati da PhoneBuff sono quattro, tutti condotti dall'altezza di un metro e mezzo:

Il primo è il test di caduta sul retro del telefono: dopo una sola caduta, iPhone 13 Pro Max ha l'intero pannello posteriore incrinato , specie attorno alla fotocamera. Nonostante ciò, il telefono risulta completamente funzionante.

, specie attorno alla fotocamera. Nonostante ciò, il telefono risulta completamente funzionante. Il secondo test è quello di caduta su un angolo: il retro del telefono ne esce incrinato, ma non vi sono danni al display del dispositivo, che risulta perfettamente funzionante.

Il terzo test è quello di caduta sul display: benché il retro sia ancora incrinato, lo schermo frontale ha solo poche fratture sui lati ed è completamente utilizzabile, mostrando l' efficacia del Ceramic Shield .

. Il quarto test prevede invece un totale di dieci cadute da angolazioni diverse, al termine delle quali iPhone 13 risulta quasi distrutto sia sullo schermo, con alcuni pixel inutilizzabili, sia sul retro, ma comunque funzionante.

Il consiglio di PhoneBuff, dunque, è quello di dotare il proprio iPhone 13 di una cover protettiva e di una pellicola per lo schermo prima di iniziare ad utilizzarlo. Se siete intenzionati all'acquisto di un nuovo dispositivo Apple, potete dare un'occhiata alla nostra analisi delle differenze tra iPhone 13 Pro e Pro Max.