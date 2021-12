iPhone 13 Pro Max ed Huawei MateBook X Pro 2021 in sconto su Amazon

Anche a fine anno, Amazon rilancia e propone i classici sconti sui prodotti d’elettronica ed informatica. Nella fattispecie, in giornata odierna segnaliamo due promozioni molto interessanti: protagonisti sono Huawei mateBook X Pro 2021 ed iPhone 13 Pro Max nella variante con 512GB di memoria, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Di seguito la lista completa:

Laptop, 13.9 Pollici Display 3K FullView Touchscreen Notebook PC Portatile, Intel i5-1135G7, 16 GB RAM, SSD da 1 TB, Win 10 Home, Layout Italiano, Space Gray: 1.102,85 Euro(1.299 Euro) Apple iPhone 13 Pro Max (512GB) - Argento: 1.539 Euro (1.639 Euro)

La disponibilità su iPhone 13 Pro Max non è immediata e la spedizione è prevista entro 1-2 mesi dal momento in cui viene fatto l’ordine: la consegna è prevista tra il 25 Gennaio 2022 al 3 marzo 2022. Viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 307,80 Euro al mese, a costi extra zero e tasso zero.

Non è possibile effettuare il pagamento a rate su Huawei MateBook X Pro 2021, per cui la consegna senza costi aggiuntivi è invece prevista entro mercoledì 5 Gennaio 2022. Possibile anche aggiungere la protezione extra per due anni spuntando semplicemente la casella dedicata.