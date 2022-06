iPhone 13 Pro Max ed iPhone 13 in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Mentre continuano le promozioni di Unieuro, su Amazon fanno oggi capolino due offerte molto interessanti su iPhone 13, sia nella versione "liscia" che Pro Max.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) - Argento: 1129 Euro (1289 Euro)

- Argento: 1129 Euro (1289 Euro) Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro: 936,50 Euro (1289 Euro)

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Pro Max da 128 gigabyte, la disponibilità è garantita (almeno nel momento in cui stiamo scrivendo) solo su sei unità e nella scheda prodotto non si fa riferimento ad ulteriori unità in arrivo. Agli utenti viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 225,80 Euro al mese, con consegna garantita tra il 29 Giugno ed il 1 Luglio 2022.

Per iPhone 13 da 512 gigabyte invece è garantita la disponibilità in 1-2 giorni e la consegna sempre tra il 29 Giugno ed il 1 Luglio. Anche in questo caso, è possibile optare per il pagamento in 12 rate mensili da 78,05 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre quando si è di fronte a casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, in quanto la disponibilità potrebbe cambiare a stretto giro di orologio.