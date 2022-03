iPhone 13 Pro Max vs. Samsung Galaxy S22 Ultra: quale ha la fotocamera migliore? Il video

Solo pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il confronto tra iPhone 13 e Samsung Galaxy S22 in termini di resistenza. Oggi, invece, la sfida tra i due top di gamma si sposta verso un altro ambito, quello fotografico: il portale MacRumors, infatti, ha realizato alcuni video comparativi della fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max.

MacRumors ha dunque pubblicato il video che potete vedere in cima a questa notizia, che spiega anzitutto che Samsung Galaxy S22 Ultra ha quattro fotocamere, ovvero una lente principale da 108 MP, un grandangolo da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x e una lente da 10 MP con zoom ottico 3x. Per fare un confronto, iPhone 13 Pro Max ha tre lenti, cioè una principale da 12 MP, un grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x: insomma, sulla carta il device Samsung stacca di ampio margine quello di Apple.

All'atto pratico le cose stanno diversamente, però: entrambi i device scattano delle fotografie molto simili e di qualità estremamente elevata, tanto che è difficile decretare un chiaro vincitore in generale tra i due smartphone. Semmai, è possibile dire che in alcune condizioni è lo smartphone Samsung a cavarsela meglio, mentre in altre lo scettro spetta ad iPhone 13 Pro Max.

In particolare, il Galaxy S22 Ultra ha un tono più freddo, che abbassa la temperatura dei colori delle fotografie, mentre iPhone 13 Pro Max ha un tono più caldo. Inoltre, lo smartphone flagship di Samsung tende a sottolineare le parti più luminose dell'immagine, aumentandone la luminosità: anche in questo caso si tratta comunque di una questione di gusti, poiché ad alcuni utenti un'immagine troppo luminosa può sembrare persino sbiadita, mentre altri apprezzeranno sicuramente l'effetto fornito dalla fotocamera dell'S22 Ultra.

Dall'altra parte, le immagini di iPhone 13 Pro Max rischiano di rendere ancora più scure le zone in ombra, causando la perdita di dettagli dell'immagine. Tuttavia, queste ultime hanno anche il pregio di garantire colori più naturali soprattutto per la pelle umana.

È invece nel campo dello zoom che Samsung Galaxy S22 Ultra sorpassa il rivale di ampissimo margine: d'altro canto, iPhone 13 Pro Max ha uno zoom ottico 3x e uno zoom digitale 15x, mentre il top di gamma coreano arriva a uno zoom ottico 10x e a uno zoom digitale fino a 100x.