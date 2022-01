iPhone 13 Pro, OnePlus 8T ed AirPods 3 in sconto oggi su Amazon

Dopo aver parlato dei Dyson Technology Days di Unieuro, che partiranno tra due giorni, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone tre sconti molto interessanti su altrettanti prodotti d'elettronica: iPhone 13 Pro, OnePlus 8T ed AirPods 3.

Di seguito la lista:

Apple iPhone 13 Pro (256GB) - Oro: 1224,03 Euro (1309 Euro)

- Oro: 1224,03 Euro (1309 Euro) OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 392,98 Euro (599 Euro)

Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 392,98 Euro (599 Euro) Apple AirPods (3a generazione): 179 Euro (225 Euro)

Per quanto riguarda iPhone 13 Pro, attualmente viene indicato come non disponibile ma è comunque possibile effettuare il preorder per bloccarlo a questo prezzo molto conveniente. Viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 244,81 Euro al mese.

OnePlus 8T è in arrivo nella giornata di domani se si effettua l'ordine nelle prossime 5 ore e 43 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Per quanto riguarda il pagamento a rate, invece, le rate sono cinque da 78,60 Euro al mese.

Anche sulle AirPods 3 è proposto il pagamento rateale in cinque mensilità da 35,80 Euro al mese, con consegna garantita per lunedì 31 Gennaio 2022.