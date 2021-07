iPhone 13 Pro, in rete le foto dei case: il modulo fotografico è enorme!

Dopo il concept video di iPhone 13 di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina, sul web è emersa la fotografia di un presunto case di iPhone 13 Pro che mostra una modifica importante al design: il modulo fotografico infatti sembra enorme rispetto ad iPhone 12 Pro.

Come mostriamo nel tweet presente in calce, che secondo DuanRui avrebbe come protagonista un iPhone 12 Pro inserito in un case di iPhone 13 Pro, lo scompartimento per il modulo fotografico posteriore dove presumibilmente alloggeranno le tre lenti con relativo flash e sensore LiDAR, appare significativamente più grande rispetto al suo predecessore.

Sul social network Weibo sono state pubblicate altre fotografie che mostrerebbero una presunta custodia progettata per iPhone 13 Pro Max, in cui il modulo della fotocamera appare leggermente più grande se confrontato con iPhone 12 Pro Max.

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, iPhone 13 Pro e Pro Max dovrebbero includere un nuovo sistema di stabilizzazione delle immagini e funzionalità Ultra Wide migliorate. Apple dovrebbe quindi continuare a puntare sul comparto fotografico dei dispositivi, ma chiaramente per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche mese. La presentazione è infatti prevista per il prossimo autunno, probabilmente già a Settembre come da protocollo.

Apple come nome avrebbe scelto iPhone 13, NONOSTANTE LA SCARAMANZIA.