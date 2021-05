iPhone 13 Pro, Samsung avvia la produzione dei display: ecco le specifiche

Già oggetto di numerosi rumor, l'iPhone 13 Pro di Apple si preannuncia come uno dei migliori smartphone della sua generazione, con specifiche al top e un ecosistema stabile e immediato alle spalle.

Uno degli aspetti fondamentali dei nostri piccoli alleati tascabili è senza dubbio il display e Apple in particolare ha sempre dato un'importanza cruciale a questa componente. Ma come sarà fatto il display dell'iPhone 13 Pro?

Ebbene, come suggerito già in precedenza, il pannello che troneggerà nei modelli di fascia altissima della famiglia iPhone 13, quindi il Pro e il Pro Max, sarà un modulo Samsung LTPO da 120Hz. Tra l'altro, il colosso sudcoreano avrebbe già avviato la fase di produzione di massa. Stessa sorte anche per i modelli entry level e i loro pannelli LTPS, prodotti in questo caso da LG.

La rivelazione arriva dall'analista di mercato Ming-Chi Kuo, una delle più affidabili fonti di indiscrezioni per quanto riguarda Apple e i prodotti di Cupertino: "questo si sta verificando un mese prima rispetto all'iPhone 12‌ dell'anno scorso. Apple ha lanciato ‌iPhone 12‌ più tardi del solito a causa di problemi con l'approvvigionamento delle componenti per i telefoni a causa della pandemia di COVID-19. Samsung Display ha iniziato la produzione dei pannelli OLED di ‌iPhone 13‌ a metà mese. LG Display ha iniziato la produzione di recente, hanno affermato persone con una conoscenza diretta della questione".

Tornando nel campo dei rumor, i nuovi modelli dovrebbero presentare un notch più piccolo rispetto alle passate generazioni, pur mantenendo le stesse funzionalità nascoste al suo interno.