iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy Watch4 Classic in offerta su Amazon oggi 14 Marzo 2022

Dopo aver parlato del nuovo volantino Unieuro, ci spostiamo su Amazon che quest'oggi propone due sconti molto interessanti su iPhone 13 Pro e sul Samsung Galaxy Watch4 Classic, che sono vicini al minimo storico.

Di seguito gli sconti:

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, 2021, Nero [Versione Italiana]: 241,07 Euro (399 Euro)

SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, 2021, Nero [Versione Italiana]: 241,07 Euro (399 Euro) Apple iPhone 13 Pro (128GB) - Grafite: 1.099 Euro (1.189 Euro)

Sul Samsung Galaxy Watch4 Classic non è disponibile il pagamento rateale, e la disponibilità è immediata con consegna prevista per il prossimo 16 Marzo 2022. Per quanto riguarda l'iPhone 13 Pro da 128 gigabyte, invece, è possibile scegliere il pagamento Amazon da 219,80 Euro al mese in cinque mensilità, ad interessi zero e spese extra zero. In quest'ultimo caso, però, è necessario sottolineare che Amazon indica una disponibilità solo per tre unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Anche in questo caso, non sono nemmeno disponibili molte informazioni sulla data di scadenza delle offerte. Ovviamente, entrambi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche di Amazon.

Si tratta di sconti molto interessanti che però faranno gola a molti utenti, in attesa dei due dispositivi.