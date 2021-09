iPhone 13 Pro, il tour guidato di Apple per sapere tutte le novità

Nel corso del suggestivo evento California Streaming, Apple ha ufficializzato iPhone 13 Pro e Pro Max, dispositivi di fascia altissima che andranno a prendere il posto dei predecessori di scorsa generazione.

Nelle scorse ore, per illustrare le grandi novità introdotte dal nuovo iPhone 13 e dalle varianti di fascia altissima, Apple ha pubblicato un esaustivo Tour Guidato sul canale ufficiale di YouTube, in cui potremo dare un'occhiata alle principali feature che caratterizzano la nuova, brillante generazione, a partire dalla fotocamera e dalla nuova Cinematic Mode, che aggiunge delle incredibili potenzialità a un comparto fotografico già di prim'ordine.

Non mancano alcuni dettagli sul display Super Retina XDR con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120HZ sui modelli supportati, i nuovi ritrovati in termini di lavorazione e selezione dei materiali, tra cui l'involucro in ceramica e la resistenza all'acqua, ma c'è spazio anche ai tagli di memoria, rivoluzionati ancora una volta per consentire una capacità di archiviazione superiore anche nei modelli di partenza.

Il nuovo tour guidato ci accompagna nel mondo dei nuovi iPhone 13 dall'interno del meraviglioso Apple Tower Theatre Store di Los Angeles, aperto al pubblico solo da pochi mesi, nello stesso periodo in cui si sono aperte le porte dello Store di Palazzo Marignoli a Roma.

Per ulteriori dettagli su tutti i prodotti presentati durante il keynote di settembre, consigliamo di dare un'occhiata anche al nostro speciale testuale con tutti gli annunci di Apple da iPhone 13 a iPad Mini.