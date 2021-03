iPhone 13 Pro: trapela online un video dettagliato relativo al top di gamma

In seguito alle indiscrezioni relative alla speciale finitura anti-impronte, torniamo a trattare su queste pagine i futuri smartphone di Apple, ovvero la gamma iPhone 13. Più precisamente, nelle ultime ore è trapelato online un video relativo al presunto iPhone 13 Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, i noti leaker EverythingApplePro e Max Weinbach hanno pubblicato un video sul popolare canale YouTube EverythingApplePro E A P, in cui è contenuto del materiale interessante relativo al prossimo presunto top di gamma della società di Cupertino. Scendendo maggiormente nel dettaglio, le immagini mettono in evidenza principalmente il retro dello smartphone.

Quest'ultimo sembra disporre di un modulo fotocamere composto da tre sensori e un flash LED. Per quel che concerne invece la parte anteriore di iPhone 13 Pro, i leak fanno riferimento alla possibile presenza di un display LTPO con refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz. In ogni caso, per il momento è ancora chiaramente presto per sbilanciarsi ulteriormente in merito, ma sicuramente quanto emerso recentemente in termini di rumor e leak potrebbe rivelarsi interessante.

Ricordiamo, tra l'altro, che negli ultimi giorni si è fatto riferimento alla possibilità che iPhone 13 disponga di un notch di dimensioni più contenute rispetto al passato. Staremo a vedere.