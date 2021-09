Un fan cinese smonta il suo iPhone 13 Pro e scopre tre nuovi sensori Sony nella fotocamera

Apple è da sempre piuttosto riluttante a condividere i dettagli tecnici dei suoi smartphone, ma le recensioni della stampa internazionale e il lavoro di alcuni fan, che hanno smontato i nuovi iPhone 13, hanno mostrato alcuni dettagli interessanti sui dispositivi. Ad esempio, la stampa ha fatto notare la enorme batteria di iPhone 13.

Un fan cinese dei nuovi prodotti Apple, invece, ha smontato il proprio iPhone 13 Pro Max per capire quali siano gli obiettivi utilizzati nella fotocamera. Dall'analisi delle lenti emerge che si tratta di tre sensori Sony IMX 700, più recenti di quelli di iPhone 12 Pro Max, che si fermava alla serie 600, mentre il sensore ToF e la fotocamera frontale sono gli stessi della precedente linea di iPhone. Potete vedere le caratteristiche complete dei sensori e il confronto con quelli di iPhone 12 nell'immagine in calce.

La fotocamera principale ha un sensore da 12 MP con lunghezza focale equivalente di 26 mm, velocità di apertura del diaframma F/1.5 e dimensione dei pixel pari a 1.9 μm. La lente ultrawide, invece, possiede anch'essa un sensore da 12 MP, questa volta però con lunghezza focale di 13 mm e velocità di apertura F/1.8: la differenza maggiore rispetto alla fotocamera ultrawide di iPhone 12 Pro Max, però, è l'aggiunta della funzione autofocus.

Infine, il teleobiettivo del nuovo iPhone ha una lunghezza focale di ben 77 mm con uno zoom 3x ma con una velocità di apertura del diaframma F/2.8, piuttosto ridotta rispetto alle altre lenti del dispositivo. La novità più importante sul teleobiettivo è però l'introduzione su iPhone 13 della modalità notturna, assente su iPhone 12.

Le fotocamere di iPhone 13 Pro e Pro Max sono dunque di tutto rispetto, soprattutto considerato che potrete usarle per girare video in 4K ProRes con una qualità vicina a quella cinematografica: se siete interessati a questo livello di resa grafica, però, ricordate che dovrete acquistare un iPhone 13 Pro da almeno 256 GB, perché la feature è disponibile solo per i dispositivi dalla memoria interna più ampia.