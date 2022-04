iPhone 13 Pro, vendite sopra le aspettative: Apple ordina altri 10 milioni di smartphone

Mentre iPhone 13 Mini si è rivelato un flop in termini di vendite, pare che gli altri smartphone Apple di nuova generazione siano ben più amati dai fan. L'azienda di Cupertino, infatti, avrebbe dovuto aumentare le richieste di iPhone 13 Pro e Pro Max ai suoi fornitori per fare fronti all'elevatissima domanda dello smartphone.

La notizia per il momento non è ancora ufficiale, ma un report del portale coreano The Elec spiega che Apple avrebbe richiesto 10 milioni di iPhone 13 Pro e Pro Max in più rispetto a quanto previsto prima del lancio dei due smartphone sul mercato, operando anche un forte pressing sui fornitori perché tale ordine venga evaso il prima possibile.

Di questi smartphone, 8 milioni dovrebbero essere iPhone 13 Pro, mentre gli altri due dovrebbero consistere di modelli top di gamma del melafonino di nuova generazione. Anche iPhone 13 Pro, però, ha fatto registrare ottimi dati commerciali, passando da ordini per 3,5 milioni di device nel primo trimestre del 2022 a un totale di 6,5 milioni nei tre mesi successivi.

La mossa di Apple potrebbe dipendere comunque da due fattori: il primo, ovviamente, è l'alta domanda di iPhone 13 nelle sue versioni "Pro", ma dall'altra parte bisogna considerare che le scorte di iPhone 13 si sono rivelate insufficienti fin dal lancio del device, rendendo praticamente impossibile acquistarlo per molti utenti fino alla fine delle festività natalizie.

A trainare le vendite dei modelli "Pro" dei nuovi smartphone di Cupertino, inoltre, potrebbero essere le feature esclusive non presenti su iPhone 13 "base", come il display ProMotion, che sembrerebbero giustificare il pricetag più elevato agli occhi degli utenti. Non è dunque un caso se le differenze tra iPhone 14 e 14 Pro saranno ancora maggiori, in modo da spingere gli utenti verso i due modelli top di gamma della lineup di smartphone di Cupertino.