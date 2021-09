iPhone 13 Pro: i video in 4K ProRes saranno limitati solo ad alcune configurazioni

Tra gli annunci del keynote di ieri di Apple ci sono stati i nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Una delle feature dei due dispositivi che hanno sorpreso gli utenti è la possibilità per iPhone 13 di registrare video in 4K ProRes.

Tuttavia, Apple non ha annunciato che per accedere alla massima qualità possibile di registrazione sarà necessario possedere un modello di iPhone 13 Pro o Pro Max da almeno 256 GB di memoria. Il dettaglio è emerso dalle specifiche tecniche dei nuovi dispositivi, tra le quali abbiamo anche scoperto che gli iPhone 13 saranno più pesanti e spessi degli iPhone 12. La scheda tecnica, infatti, riporta che "iPhone 13 Pro e Pro Max supportano i video ProRes registrati tramite la fotocamera in 1080p e 30 fps nella configurazione da 128 GB, e in 4K a 30 fps nelle configurazioni da 256 GB, 512 GB e 1TB".

I codec video ProRes sono pensati per i professionisti, poiché garantiscono una fedeltà dei colori elevata e una minore compressione dei video: lo standard video ProRes viene infatti normalmente utilizzato per film, programmi TV e pubblicità. La possibilità di registrare video ProRes in 4K con iPhone 13 potrebbe aiutare molti creatori indipendenti, ma il costo piuttosto elevato dei device per cui la funzione sarà disponibile potrebbe rivelarsi problematico. Inoltre, il supporto ai video ProRes arriverà su iPhone 13 solo insieme a iOS 15, o addirittura con un futuro update post-lancio del sistema operativo mobile.