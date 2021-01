iPhone 13: sempre più probabile il supporto al WiFi 6E, ma cosa cambierà?

Secondo un nuovo rapporto, i modelli di iPhone 13 in arrivo sul mercato il prossimo autunno potrebbero includere il chip WiFi 6E e supportare il nuovo standard di connettività senza fili. Si tratta di una conferma rispetto a quanto già emerso nelle passate settimane, ma quali saranno i vantaggi?

La notizia proviene dai ricercatori di Barclays, Blayne Curtis e Thomas O'Malley, i quali hanno nuovamente parlato delle novità in arrivo nel 2021 sui nuovi modelli degli iPhone. A quanto pare Apple intende includere un chip Broadcom in grado di supportare il nuovo WiFi 6E, in linea con quanto fatto da Samsung con i Galaxy S21.

Non è chiaro se la novità si estenderà anche alla gamma di iPad Pro 2021 oppure se per quest'anno resterà confinata agli smartphone.

I vantaggi per gli utenti saranno tanti. Come abbiamo avuto modo di parlare nella notizia dedicata, il WiFi 6E garantirà prestazioni più elevate a fronte di una minore latenza. In questo modo gli utenti potranno sperimentare velocità di trasmissione dati più alte e, grazie al collegamento alla banda a 6 GHz piuttosto che a 2,4 o 5 GHz, otterranno anche una larghezza di banda migliorata, con meno interferenze. Gli utenti, quindi, sostanzialmente avranno tra le mani un'esperienza wireless più affidabile.